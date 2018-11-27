Başkan Toru: “Türkiye ve Afrika çok iyi iki yol arkadaşıdır”

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sierra Lione ve Gana'dan gelen heyetler Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sierra Lione ve Gana'dan gelen heyetler Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu makamında ziyaret etti. İlk ziyaret Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başbakan Danışmanlarından geldi. Başkan Fatma Toru, danışmanlar Amaour Zalia, Jean Pierre Mankasi ve Bubert Otaka Langaya'yı makamında kabul etti. Ziyarete, aynı zamanda Meram Belediye Başkan Meclis Üyesi olan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Hıfsı Soydemir de hazır bulundu.

“İşbirliğinin artması en büyük umudumuz”

Meram'ı tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başbakan Danışmanları, özellikle eğitim alanında sosyal projeler yürüttüklerini belirterek bu noktada Konya ve Meram'da gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi almayı amaçladıklarını söyledi. Kendilerini oldukça sıcak karşılayan Başkan Fatma Toru'ya bu ilgilerinden dolayı teşekkür eden danışmanlar, Konya ve Meram'a hayran kaldıklarını belirterek işbirliklerinin her alanda artmasını umut ettiklerini kaydetti.

“Türkiye ve Afrika çok iyi yol arkadaşı olacaktır”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, heyetle öncelikle Meram'ın tarihi, kültürel ve ekonomik yapısına ilişkin bilgiler paylaştı. Sadece iki şehir iki ülke arasındaki işbirliğinin değil bütün Türkiye ile tüm Afrika kıtasının ilişkilerinin her yönden ilerlemesine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Toru, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çabalarıyla son 10-15 yıldır Afrika ülkeleriyle yakınlaşma çalışmalarımız büyük hız kazandı. Hem bizim hem Afrika ülkeleri için bulunmaz bir fırsat sunuyor bu yakınlaşma ve işbirliği girişimleri. Bu birliktelik, Türkiye'nin gelişimi ve Afrika'nın geleceği için çok çok önemli. Bizim iş adamlarımız o topraklarda yatırım imkanları bulabilir. Sizler açılım için Türkiye ile birlikte rahatlıkla hareket edebilirsiniz. Bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabiliriz. Afrika ve Türkiye gelecek vaat ediyor. Kara Kıta, Emperyalizmin onca mezalimine rağmen hala yeraltı ve yer üstü zenginliği ile geleceği şekillendirecek gücü elinde bulunduruyor. Türkiye ve Afrika bu noktada çok iyi yol arkadaşı olacaktır" diye konuştu.

“Geleceğe mühür vurmak için el birliği ile yatırıma odaklanmalıyız”

Başkan Fatma Toru'nun bir diğer ziyaretçileri ise Sierra Lione ve Gana'dan oldu. Afrika-Türkiye Turizm Merkezi (ATTC) Başkanı Wanle Akinboboye'nun da eşlik ettiği ziyaret sıcak bir ortamda gerçekleşti. ATTC Sierra Lione Sorumlusu Joe Blell ve Gana Sorumlusu Kwame Owusu, Konya'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin kendileri ve ülkeleri adına büyük yarar sağladığını söyleyerek bu nedenle ülkelerine çok umutlu döneceklerinin altını çizdi.

Temsilcilere, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Fatma Toru da bu ziyaretlerle başlayan işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğini belirtti. Bu işbirliği ile kazananın hem Türkiye hem de Afrika olacağını belirten Toru, “Türkiye, Konya ve Afrika arasında kurulan bu köprülerle orta ve uzun vadede istikrarlı ekonomik genişlemenin temelini hep birlikte atacağız. Bunun için tek yapmamız gereken hep birlikte yatırıma odaklanmak” diye konuştu.