Başkan Toru: “Yeni yıl dünyaya huzur ve mutluluk getirsin”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Türkiye ve dünyanın yeni ümitler ve yeni beklentilerle yeni bir yıla gireceğini belirterek, 2019'un Türkiye, Türk milleti ve tüm insanlık için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 2019 yılı için bir mesaj yayımlayarak, “Yeni yılın bölgemize, ülkemize ve tüm dünyaya huzur mutluluk ve refah getirmesini Allah'tan diliyorum” dedi. 2018 yılının Türkiye için iç ve dış saldırılarla mücadele ile dünya mazlumları için ise yine olabildiğince zorlu geçtiğini hatırlatan Başkan Fatma Toru mesajında, “2018'i bitirip 2019'a girmeye hazırlandığımız şu günde tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum. Geride bıraktığımız 2018 yılı bizim için son 4 yılda olduğu gibi yükselen yatırımların, hayata geçirilen projelerin ve her fırsatta vatandaşlarımızla kucaklaşmanın yılı oldu.2018 yılını, biz ve tüm ekibimiz, her yönüyle sorunsuz ve daha yaşanabilir bir Meram'a doğru atılmış büyük bir adım olarak değerlendirdik. Ülke olarak ise özellikle finansal saldırıların hedefinde olduk. Ancak milletimizin feraseti, hükümetimizin kararlılığı ile tüm saldırıları el birliği ile akamete uğrattık. Milletimiz, tüm saldırıları olduğu gibi bunu da kenetlenerek fırsata dönüştürdü. Ülkesine ve dünya mazlumlarına canı pahasına sahip çıkan bu millete hizmet etmiş olmanın mutluluğu ile dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2019 yılının milletimiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni yılda, acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu; huzurun, mutluluğun, refahın hâkim olduğu yeni bir dünyada buluşmak en büyük duamızdır. Bu vesile ile insanlık tarihinin seyrini değiştiren ve yepyeni bir dünya için atılan en büyük adım olan Mekke'nin Fethinin 1388. yıl dönümünü de en kalbi duygularımla kutluyor ve bugünün İslam Dünyasının yeniden uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum. Son olarak, vatanın bölünmezliği için Fırat'ın batısına doğru yola çıkan şanlı Mehmetçiğimize sağlıcakla büyük zaferler temenni ediyor, bu vesile ile tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” ifadelerini kullandı.