Başkan Tutal, emniyet çalışanlarının Polis Haftasını kutladı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 4-10 Nisan Polis Haftası etkinliklerine katılarak emniyet mensuplarının günlerini kutladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Atatürk Antı'na çelenk sunma törenin ardından merkez karakolu, ilçe emniyet müdürlüğü ve bölge trafiğinde görevli emniyet çalışanlarını ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Belediye Başkanı Tutal, polis teşkilatının Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati öneme sahip kurumlardan birisi olduğunu dile getirerek, “İnsanımızın mutluluğunu ve huzurunu temel hedef kabul eden, bu amaçla 7 gün 24 saat esasına dayalı fedakârca hizmet sunan Polis Teşkilatımızın 174. yılını kutluyorum” dedi.

Başkan Tutal, “174 yıllık geçmişe sahip olan emniyet teşkilatımız, bir taraftan güvenlik ve huzuru sağlamak için büyük bir emek sarf ederken, diğer taraftan toplumun ahlaki yapısının bozulmaması ve bireylerin topluma faydalı olması yönünde ciddi manada katkı sunmaktadır. Emniyet teşkilatımız, milletimizin can ve mal güvenliğini koruyan, huzurunu temin ve muhafaza eden bir güvencedir. Bu nedenle muvaffak olmaları hepimiz için önemlidir. Her türlü zorluğa göğüs gererek yapmış oldukları başarılı çalışmalarla halkımızın sevgisini ve takdirini kazanarak huzurlu ve güvenli bir şehirde rahatça yaşamamızı sağlayarak, bizleri gururlandıran Emniyet Teşkilatımızın, 4-10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum. Ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanması adına ve terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek, şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimiz ve görevleri başında olan tüm polislerimize aileleriyle birlikte huzurlu ve başarılı bir hayat diliyorum” dedi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir ve personeli Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında makamında ziyaretti.