Başkan Tutal, gazetecileri ağırladı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti ile ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ve basın mensupları katıldı. Başkan Tutal'ın her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Seydişehir'de görev yapan basın mensuplarının onuruna yemek verdiğini kaydeden Cemiyet Başkanı Saylam, Başkan Tutal'a teşekkür etti. Demokrasilerin en önemli unsurunun özgür gazetecilik olduğunu kaydeden Saylam, “4 yıldır başkanımız bizi hatırlıyor, sağ olsun bizi unutmuyor. Gelenek bozulmuyor. Zor şartlar altında mesleğimizi yapıyoruz. Çalışan Gazeteciler görünmeyen kahramandır. Saat ve mesai durumu, gecemiz ve gündüzümüz yok. Haberin olduğu her yere koşturmak zorundayız” dedi.

“Birçok meslek dalını biliyoruz ama ben iki meslek gördüm hem meslek olmayan hem de gerçekten her mesleği bilmesi zorunlu olan. Bunlardan biri gazetecilik diğeri siyaset” diyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, siyaset insanları yönetme sanatıdır ama gazetecilik yönetenlere de yol gösteren ve şekil veren bir yapı. Dolayısı ile siyasetçinin adil olması, dürüst olması, ekonomiyi, sanatı bilmesi, hemen hemen her meslek gurubu ile ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Tüm bunları gazetecinin de bilmesi gerekiyor. Gazetecilik zor bir iş dalı. Bundan dolayı Allah sizlere kolaylık versin. Sizi size anlatmak biraz zor. Biz geldiğimiz günden beri sanata, kültüre, basına, spora önem verdik. Bu bizim görevimizdi. Sizlerde her zaman bize destek oldunuz” dedi.

Her insanın mutlaka hata yapabileceğini ve eksikliklerinin olduğunu belirten Başkan Tutal, “Bu eksikliği ve hataları düzeltme noktasında basınla birlikte çalışıldığı zaman, basın görevini yerine getirdiği zaman hatalar asgariye indirilmiş olur. Biz her zaman sizlerin desteğini aldık. Birlikte görüşerek, konuşarak yanımızda oldunuz. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Biz her zaman sizlerle birlikte çalışmak için hazırız. Çalışma alanlarımız genişleyince sizlerle sürekli görüşme şansımız olmuyor. Bizlerin yapabileceği bir konu olursa bizim kapımız ve telefonumuz her zaman açık. Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyor saygılar sunuyorum “şeklinde konuştu.

Başkan Tutal programda basın mensuplarıyla birlikte uzun süre sohbet ederek gündemdeki konular ve yapılması gerekenler hakkında fikir alış verişinde bulundu. Program sonunda ise basın mensuplarına hediye verdi.