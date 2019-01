Başkan Tutal hasta ziyaretlerini sürdürüyor

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta, yaşlı ve kimsesizleri fırsat buldukça ziyaret ederek hayır dualarıyla uğurlanıyor.

Hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları hem ilçe merkezinde hem de kırsalda ziyaret eden Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, Kızılcalar Mahallesinde ikamet eden Mehmet ve Kezban Işıkoğlu çiftini ziyaret etti. Geçirdiği rahatsızlık sonucu vücudunun sağ tarafında sorun oluşan Mehmet Işıkoğlu'na eşi Kezban Işıkoğlu bakıyor.

Rahatsızlığı nedeniyle ihtiyacını karşılamakta zorlanan Mehmet Işıkoğlu, kendilerini ziyaret eden Başkan Tutal'a hizmetlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bir anda rahatsızlandığını kaydeden Işıkoğlu, “Eşimden başka bakanım yok. Kardeşlerimde var. Fakat herkes kendi işinde gücünde. Allah razı olsun eşim bakıyor Başkanım senden Allah razı olsun ziyaret ettin, halimizi hatırımızı sordun. Allah yardımcın olsun "dedi.

Mehmet Işıkoğlu'nun eşi Kezban Işıkoğlu ise, "Eşimin rahatsızlığından bu yana bakımını ben yapıyorum. Fakat sağ el ve ayağını kullanamadığı için zorlanıyor. İki kişiyiz. Yakınlarımız kardeşlerimiz var, hepsi ilgileniyor ama tabi ki zor oluyor. İş, güç derken her zaman çağıramıyoruz. Allah razı olsun sizden, hasta ve yaşlıların hastaneye götürülmeleri için araç tahsis etmişsiniz. Bizde faydalandık. Allah yolunuzu açık etsin. Bizleri unutmadınız şimdide ziyaretimize geldiniz başkanım teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İhtiyaç olduğu her an Işıkoğlu ailesinin yanlarında olacaklarını kaydeden Başkan Tutal, "Sizlerin hayır duaları bizleri ayakta tutuyor. Allah sizlerden de razı olsun. Hastalık ve sağlık biz insanlar için. Bir ihtiyacınız olduğu zaman bizleri her zaman arayarak yardım isteyebilirsiniz. Arkadaşlarımız her zaman sizlerin yanında olur. Çünkü asıl biz sizin hayır duanıza ihtiyaç duyuyoruz. Hizmet etmek sadece alt yapı ve belediyecilik anlamında değil, insan ruhuna dokunabilmek ve zor günlerinde ve ihtiyaçlarında yanında olabilmektir "ifadelerini kullandı.