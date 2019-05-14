Başkan Tutal, iftarını Coşkun ailesiyle birlikte açtı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, iftarını Coşkun ailesiyle birlikte açtı.

Ulukapı Mahallesinde ikamet eden Ali Coşkun'nun evine konuk olan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, aile fertleri ile birlikte iftar açtı. Ramazan ayında da vatandaşlarla buluşmalarını sürdüren Başkan Tutal, eşi Melek Tutal ile birlikte kendilerine gösterilen misafirperverlik için Coşkun ailesine teşekkür etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Tutal, fırsat buldukça vatandaşlarımız ile birlikte olup, onları ziyaret ederek hayır dualarını alıyoruz. Bizlere kapılarını ve gönüllerini açan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ailelerimizle birlikte iftar edip, sorunlarını dinliyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum" dedi.

Ali Çoşkun ise, “Başkanımız, mübarek Ramazan ayında bizleri ziyaret ederek sevindirdi. Her zaman vatandaşlarla birlikte olduğunu, onlarla sohbet edip dertlerini dinlediğini biliyorum. Başkanımızın bizimle birlikte iftar açması beni ve ailemi mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.