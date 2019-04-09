Başkan Tutal, mazbatasını aldı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Mehmet Tutal mazbatasını İlçe Seçim Kurulundan alarak resmen Belediye Başkanlığı görevine başladı.

Mazbata töreni için AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyyup Gül, Belediye Meclis Üyeleri ve Partililerle birlikte Adliye Binasına gelen Belediye Başkanı Mehmet Tutal mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Deveci'den aldı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Deveci, mazbata töreninde yaptığı kısa konuşmada, “Demokrasilerde halkın hür iradesi ile oylarını kullanması çok önemlidir. İlçemizde 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk iradesini Mehmet Tutal'dan yana kullanmıştır. Yeniden göreve gelen Belediye Başkanımıza başarılar dilerim” dedi.

Törene katılan İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan ise, “Seydişehir gibi nüfusu kalabalık olan bir ilçede emniyet ve asayiş yönünden Seydişehir'e yakışır bir şekilde hiçbir sorun yaşamadan seçimi atlattık. Bu da Seydişehir'e yakışan bir davranıştı, centilmence bir mücadele oldu. Artık seçim dönemi bitti bundan sonra kucaklaşma, kavuşma ve birlikte beraberlik vaktidir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "31 Mart Yerel Seçimlerini atlattık, Seydişehir'e yakışır bir seçim oldu. Kırsal ve Merkez Mahallelerimizde hiçbir olay olmadan, hiç kimsenin burnu kanamadan Seydişehir'in ruhuna uygun bir şekilde seçimleri sonuçlandırdık. Bundan dolayı ben gerek muhtar adayı olan kardeşlerimize gerekse diğer belediye başkanı adaylarına, meclis üyesi adaylarımıza ve seçmen olarak görevlerini yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu göreve bizleri layık gördünüz, kaldığımız yerden hız kesmeden Seydişehir'e hizmet noktasında gücümüzün son noktasına varana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Adalet duygusundan ayrılmadan siyaset kimliğimizi bir kenara bırakarak Seydişehir'e hizmet noktasında 65 binin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Bize destek veren değerli hemşehrilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Tutal ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı.