Başkan Tutal Mehmetçiklerle buluşmaya devam ediyor

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, geleneksel hale getirdiği asker yemeğinde birliklerine teslim olacak 98/4 tertip asker adayları ile birlikte yemek yedi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ve askere gidecek olan Mehmetçikler katıldı. Başkan Tutal, vatan topraklarının savunması için birliklerine teslim olacak Mehmetçiklere üzerinde "Vatan Size Minnettar" yazılı Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her gencin asker ocağından geçtiğini kaydeden Başkan Tutal, “Dünyada bizim gibi askere evladını davul zurnayla, kına yakarak gönderen başka bir millet yok. Gerekirse bu topraklar için canını vereceksin şehit olacaksın, düğün yapar gibi şenlikle gideceksin. Böyle bir kültüre, geleneklere sahip bir milletin evlatlarıyız. Bu sayede gözümüzü hiç kırpmadan her yere rahatça girebiliyoruz. Milletimizin genlerinde olan kahramanlık duyguları şehitlik ve gazilik duyguları ile perçinlenmiştir. Bizim bu ruhu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu kutsal vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah sizlere nasip etsin. Biz her zaman Seydişehir Belediyesi olarak yayınızdayız" dedi.