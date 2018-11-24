Başkan Tutal meslektaşlarını unutmadı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri okullarında ziyaret etti. Başkan Tutal, meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Uzun yıllar Seydişehir'de farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevinde bulunan ve daha sonra belediye başkanlığı görevine seçilen Mehmet Tutal, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu kaydetti.

Seydişehir merkez ve mahallelerinde görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “İçinizden birisi olarak görevimizde 5 yılımızı doldurmak üzereyiz. Allah razı olsun eğitim camisi olarak bizlere çok büyük destek verdiniz. Göreve geldik. Bu gün neredeyse Seydişehir'in her yerini yeniledik. Sizlere layık olma noktasında ciddi gayretlerimiz oldu. Bizler çalışıyoruz. Birçok hizmetler veriyoruz fakat bunların korunması, kollanması noktasında çok ciddi anlamda eğitim verilmesi gerekiyor. Öğretmenlik zor bir görev. Derse giriyorsunuz ve dersin her saniyesini doldurmak zorundasınız. Masum, temiz, yaratılmışa en uygun şekilde hayatını devam ettiren kirlenmemiş dimağlarla uğraşıyoruz. Dolayısı ile zor olmasına rağmen en şanslı meslek guruplarından birisi öğretmenlik. Ben bu noktada gününüzü kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

İsmet Şen Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Gülşen, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Vural, Leman Kadir Parıltı Kız Meslek Lisesi Müdürü Seyit Ali Koç, Selçuklu İlkokulu Müdürü Kadir Genç ve Seyit Harun İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Günay'da, Başkan Tutal'ın Öğretmenler Gününü kutladı.

Başkan Tutal ayrıca sınıflarda bulunan öğrencileri de ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Onların talep ve isteklerini dinledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tarafından merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan tüm öğretmenlere ve eğitim görevlilerine günün anısına çiçek takdim edildi.