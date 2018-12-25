Başkan Tutal, oto galerici esnafını ziyaret etti

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Oto Galericiler Sitesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti.

Oto Galericiler Sitesi'nde esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Tutal, yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aktarırken, oto galericilerinin talep ve isteklerini dinledi. Başkan Tutal, yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini Seydişehirli hemşehrilerinin desteği ile güzel çalışmalara imza atıldığını kaydetti.

Daha güzel bir Seydişehir için çalıştıklarını kaydeden Başkan Tutal, “Teknoloji ve çağa ayak uydurmak, kaliteyi benimsemek gerekli. Seydişehir son yıllarda çok gelişti. Bu gelişim ve değişim artarak devam edecek. Bizler şehrin vizyonunu yükseltmek, daha üst seviyelere taşımak ve ekonomik anlamda kazanımlar elde etmek için çalışıyoruz” dedi.

Galerici esnafı ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tutal'a teşekkür etti.