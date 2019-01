Başkan Tutal, Öz Çelik İş Sendikasında vatandaşlarla buluştu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, uzun yıllardır Seydişehirlere hizmet veren Öz Çelik İş Sendikası lokalinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Öz Çelik İş Sendikasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mehmet Tutal, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Başkan Tutal, Öz Çelik İş Sendikası lokaline ilginin yoğun olduğunu ve o nedenle de bu tarz lokallerin kaynaşma ve muhabbet için önemli olduğunu kaydetti.

Her yaş grubu için hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Tutal, "Seydişehir'de hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler doğrultusunda insanı merkeze alan hizmet anlayışı ile çalışıyor ve her yaş grubundan insanımız için hizmet üretiyoruz. Bu çalışmalarımız içinde emeklilerimize, memurlarımıza ve gençlerimize yönelik hizmetler her zaman önem veriyoruz. İlçemizde farklı noktalara kazandırdığımız parklarla sizlere hizmet üretiyoruz. Seydişehir'de yaşayan tüm hemşehrilerimiz her zaman baş tacımız ve onlara hizmet etmek bizim için büyük bir mutluluk. Elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar birçok sosyal ve kültürel aktivite ile sizlerin sosyal hayatına canlılık katmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Birçok sosyal sorumluluk projelerine ve farklı çalışmalara da yer verildiği kaydeden Başkan Tutal, “Belediyemizin imkan ve kaynaklarını verimli kullanarak, ilçeyi yeniden imar ettik. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte kapanan belde belediyeleri şimdi daha çok hizmet alıyor. Çalışmalarımız her zaman vatandaşlarımızın istek ve sorunlarına göre şekillendiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın taleplerini ilk ağızdan öğrenerek, çözüme kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı.