Başkan Tutal: “Ramazan akşamlarımızın ayrı bir bereketi var”

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ramazan ayı münasebeti ile teravih namazını Çavuş Mahallesinde eda ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Tutal'a Çavuş Mahallesi ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve meclis üyeleri eşlik etti. Ramazan ayının İslam alemine, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Tutal, imkanları elverdiği sürece farklı camilerde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet ettiklerini kaydetti. Ramazan akşamlarının ayrı bir bereketi olduğunu söyleyen Başkan Tutal, “Manevi ruhuna uygun olarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Her akşam ilçemizin farklı bir mahallesinde farklı bir camide vatandaşlarımızın Ramazan coşkusuna ortak olmaya gayret edeceğiz. Şükürler olsun ki, bir Ramazan ayını daha çok hemşehrilerimle birlikte huzur içinde idrak ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin'' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutal, Çavuş Mahallesinde kılınan teravih namazı sonrası bir süre cemaatle sohbet ederek talep ve istekleri dinledi.