Başkan Tutal'dan İŞKUR çalışanlarına teşekkür

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İŞKUR tarafından Toplum Yararına Destek Programı kapsamında Seydişehir Belediyesinde görevlendirilen ve çalışma süreleri tamamlanan İŞKUR personeline teşekkür etti.

İnsanın yaşamında vefa olduğunu kaydeden Başkan Tutal, bahar döneminde çalışmaya başlayan ve ciddi anlamda katma değeri bulunan İŞKUR çalışanları ile bir araya geldi. 6 ay boyunca Seydişehir Belediyesi çalışmalarına verdikleri katkılardan dolayı çalışanlara teşekkür eden Başkan Tutal, “Hükümetimiz İŞKUR kanalı ile toplum yararına çalışma adı altında ihtiyacı olan ailelere destek olmak amacı ile böyle bir çalışma başlattı. Belediyelerde bu kapsamdan yararlanarak sizleri bünyesine aldı. Allah razı olsun sizlerden. Yerine göre verilen her görevde çalıştınız. Park ve bahçelerimizde sizlerin emeği çok. Belediyemize çok büyük katkınız oldu. Beraberce Seydişehir'e çok ciddi manada katma değerimiz oldu" dedi.

Seydişehir'de ciddi anlamda çalışmalar olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Termal sosyal tesislerimizden tutunda, park ve bahçeler olmak üzere 16 bölgemizde çalışma var. 31 günde biz 31 mahallemize sizlerle birlikte park yeri hazırladık. Şehir merkezimizde biz 46 park yaptık. Bu parklarımızda dışarıdan kimseyi çalıştırmadık. Hep sizlerin desteği ve çalışmasını aldık. Yani sizler yaptınız. Seydişehir'e bu dönemde son 15 yılda yapılamayan bir değişiklik yaptık. Belediye Başkanı olarak belki buna biz önderlik yaptık. Ama burada emek harcayan, gayret gösteren sizlersiniz. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteği ve duası ile başarılı olduk, hizmetler ürettik. Fakat süreç doldu. Arzu ederdik ki kış döneminde de devam edelim. Fakat kurallar ve kanunlar var. Bizde bu duruma göre hareket etmek zorundayız. İnşallah önümüzdeki yıl tekrar çalışırız. Sizlerin tecrübesinden faydalanırız. Ben yapmış olduğunuz çalışmalardan, destek ve hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde, daha iyi hizmetlerle inşallah çalışmalarımıza devam ederiz. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Hakkınızı Helal edin” diye konuştu.

İŞKUR personelli de Başkan Tutal'a teşekkür ederek, “'Allah Devletimizden belediyemizden razı olsun 6 aylık süreç çok güzel geçti. Siz ve amirlerimiz bize işçi değil kardeş muamelesi yaptınız. Her zaman ziyaret ederek çalışmalarımızda destek verdiniz. Başkanım biz her zaman yanınızda ve arkanızdayız. Allah yolunuzu açık etsin'' diyerek vedalaştı.