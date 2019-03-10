Başkan Tutal'dan meclis üyelerine teşekkür plaketi

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2014-2019 dönemi son meclis toplantısında hizmetlerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek plaket verdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2014-2019 döneminin son meclis toplantısında meclis üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Tutal, şu ana kadar alınan tüm kararların istişare edilip, birik ve beraberlik içerisinde alındığını belirterek, şeffaf ve verimli çalışmalar ürettiklerini söyledi. Başkan Tutal, “5 yıldır aldığımız kararları oy çokluğuyla değil oy birliği ile alarak ilçemize hizmet üreten, kavgadan, dedikodudan, gürültüden uzak, ilçemiz menfaatleri için uyumlu ve iyi niyetli bir şekilde çalışan belediye meclis üyelerimize şahsım, belediyemiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Ortada bir başarı varsa bu bir ekip başarısıdır. Meclis üyelerimiz ile tanışmaktan ve çalışmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Alınan kararların ve yapılan hizmetlerin tamamının Seydişehir'in menfaati için olduğunu kaydeden Tutal, dönemin son meclis toplantısında meclis üyelerine hizmetleri için teşekkür ederek plaket verdi. Toplantı günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son erdi.