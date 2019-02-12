Başkan Tutal'dan yeni bir yatırım müjdesi

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yatırımcıları ağırlamaya devam ediyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, geçtiğimiz aylarda yatırımcılara çağrıda bulunarak Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ne yönelik iş adamlarının yatırım yapmaları için kolaylıklar tanıyacağını duyurmuştu. Görüşmeler neticesinde uluslararası faaliyet gösteren bir şirket ile OSB bölgesinde 6 bin 825 metrekare parsel tahsisi yapıldı. Seydişehir OSB bölgesinde faaliyete başlayacak olan firma Başkan Tutal'ı makamında ziyaret ederek yatırımları hakkında bilgi verdi.

Firma Sahibi Koray Soylu, şişeleme tesisinin 2019 yılı içeresinde faaliyete geçirmek istediklerini belirterek, üretimde doğal mineralli su, doğal meyveli mineralli su ve çeşitli meşrubatların şişelemesinin ve pazarlamasının yapılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'e böyle bir yatırım kararına sevindiğini belirterek, “Bölgede başlatılan yatırımlar bizim için bir istihdam fırsatıdır. Hemşehrilerime bir söz verdim. İstihdam noktasında yeni alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Yatırımcımız Koray Soylu'ya Seydişehir'deki girişimlerinde başarılar diliyor, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.