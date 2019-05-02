Başkanı Angı'dan Akşehir'e teşekkür ziyareti

Akşehir ziyaretine; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Koordinatörü ve İl Başkan Yardımcısı Muharrem Akkaya, il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İl Başkanı Angı ve beraberindeki heyet ilçe teşkilat binasında bir toplantı yaptı. Başkan Hasan Angı burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin yoğun bir tempoda geçtiğine değinerek, “Hamdolsun alnımızın yüz akıyla çıktık. Tüm ana kademimiz, kadın kollarımız, başkanımızın etrafında bu çalışmayı yürüten gençlik kollarımıza birlikte seçim çalışmalarını yürüttünüz. Bu dönem belediye başkanımızın bir tecrübe dönemi, tüm meclis üyeleriyle beraber en yüksek oy alma çabasını gösterdiniz. Akşehir olarak seçimlerden başarıyla çıktınız, emeklerinize teşekkür ediyoruz. Başkanımıza ve meclis üyelerimize de kolaylık diliyoruz. Biz de bu gayretle bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizler teşkilat mensupları olarak, belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin yanında ve destek olacağımızın, hizmetlerin büyütülmesi adına hep birlikte gayret edeceğimizin sözünü veriyoruz” diye konuştu.

İl Başkanı Hasan Angı ve beraberindeki heyet ilçe teşkilatı ziyaretinin ardından Akşehir Belediyesi binasına geçti. İl Başkanı Hasan Angı burada yaptığı konuşmada Başkan Akkaya'yı tebrik ederek, “Akşehir'imiz için güzel işler yapılacağına ve yapacağınıza eminiz, en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Teşkilatımız da elinden gelen her şeyi yapacak ve destekleyecektir” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada, seçimlerde il teşkilatının her zaman olduğu gibi büyük desteğini gördüklerini belirterek, “Hamdolsun seçimde Konya ile birlikte, güzel bir sonuçla zaferimizi elde etmiş olduk. Akşehirimizde de zorlu bir mücadele geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde de meclis üyelerimizle beraber bu hizmetleri kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Seçim sonuçlarının Akşehirimize, Konyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Akkaya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya üzerinde Nasreddin Hoca Türbesi bulunan yağlı boya bir tablo hediye etti.