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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 61 - Fenerbahçe: 62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 62-61'lik skorla mağlup ayrıldı.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Serhat Büker, Umut Özgün Ergün


Konyaspor: Sulaimon 11, Perez 12, Schilling 11, Sinan Sağlam 8, Murat Göktaş 3, Cevher Özer, Badzim 11, Erkin Şenel, Coleman, Ramazan Tekin 5


Başantrenör: Sinan Çambel


Fenerbahçe: Wilbekin 4, Pierre 15, Hayes 5, Calathes 11, Motley 7, Guduric 13, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer


Başantrenör: Dimitris Itoudis


1. periyot: 13-13


Devre: 32-22 (Fenerbahçe lehine)


3. periyot: 51-43 (Fenerbahçe lehine)


5 faul alanlar: Schilling (Konyaspor), Motley (Fenerbahçe)

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