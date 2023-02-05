Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 61 - Fenerbahçe: 62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 62-61'lik skorla mağlup ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Serhat Büker, Umut Özgün Ergün
Konyaspor: Sulaimon 11, Perez 12, Schilling 11, Sinan Sağlam 8, Murat Göktaş 3, Cevher Özer, Badzim 11, Erkin Şenel, Coleman, Ramazan Tekin 5
Başantrenör: Sinan Çambel
Fenerbahçe: Wilbekin 4, Pierre 15, Hayes 5, Calathes 11, Motley 7, Guduric 13, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer
Başantrenör: Dimitris Itoudis
1. periyot: 13-13
Devre: 32-22 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 51-43 (Fenerbahçe lehine)
5 faul alanlar: Schilling (Konyaspor), Motley (Fenerbahçe)