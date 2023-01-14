Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 71 - Pınar Karşıyaka: 82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 82-71'lik skorla mağlup ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
Konyaspor: Sulaimon 20, Perez 10, Mert Gizir, Morgan 18, Eddie 7, Badzim, Murat Göktaş 3, Sinan Sağlam 6, Erkin Şenel 1, Nikolov 6
Başantrenör: Sinan Çambel
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 15, Angola 13, Delgado 14, Vittorio Brown 8, Kenan Sipahi 5, Deniz Kılıçlı 6, McCollum 12, Efe Tırpancı 2, Berkan Durmaz 7
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 20-17 (Konyaspor lehine)
Devre: 44-32 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. periyot: 59-50 (Pınar Karşıyaka lehine)
5 faul alan: Sinan Sağlam (Konyaspor)