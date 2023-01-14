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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 71 - Pınar Karşıyaka: 82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 82-71'lik skorla mağlup ayrıldı.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar


Konyaspor: Sulaimon 20, Perez 10, Mert Gizir, Morgan 18, Eddie 7, Badzim, Murat Göktaş 3, Sinan Sağlam 6, Erkin Şenel 1, Nikolov 6


Başantrenör: Sinan Çambel


Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 15, Angola 13, Delgado 14, Vittorio Brown 8, Kenan Sipahi 5, Deniz Kılıçlı 6, McCollum 12, Efe Tırpancı 2, Berkan Durmaz 7


Başantrenör: Ufuk Sarıca


1. periyot: 20-17 (Konyaspor lehine)


Devre: 44-32 (Pınar Karşıyaka lehine)


3. periyot: 59-50 (Pınar Karşıyaka lehine)


5 faul alan: Sinan Sağlam (Konyaspor)

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