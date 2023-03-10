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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 75 - Türk Telekom: 84

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom'u ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 84-75'lik skorla mağlup ayrıldı.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis


Konyaspor: Sinan Sağlam 7, Sulaımon 12, Perez 8, Eddie 20, Schıllıng 11, Nikolov, Mert Giriz 3, Erkin Şenel, Ramazan Tekin, Badzim 14


Başantrenör: Sinan Çambel


Türk Telekom: Rıdvan Öncel 9, Berk Demir 8, Grant 8, Bouteille 16, Jones 20, Boran Güler, Semih Erden, Batuhan Acar 1, Taylor 5, Erkan Yılmaz 6, Sestina 11


Başantrenör: Erdem Can


1.periyot: 22-20 (Türk Telekom lehine)


Devre: 48-33 (Türk Telekom lehine)


2. periyot: 62-55 (Türk Telekom lehine)


5 faulle oyundan çıkan: Bouteille (Türk Telekom)

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