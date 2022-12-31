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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 76 - Galatasaray Nef: 73

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Nef'i ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 76-73'lük skorla galip ayrıldı.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan


Konyaspor: Perez 14, Erkin Şenel 3, Badzim 6, Morgan 26, Eddie 14, Sulaimon 11, Sinan Sağlam 2, Ramazan Tekin, Murat Göktaş


Başantrenör: Sinan Çambel


Galatasaray: Bost 6, Sadık Kabaca 7, Mahir Ağva 4, Ennis 8, Göksenin Köksal 6, McGee 23, Emre Sonsırma 3, Caloiaro 12, Floyd 3, Muhaymin Mustafa 1


Başantrenör: Andreas Pistiolis


1. periyot: 23-19 (Galatasaray lehine)


Devre: 42-36 (Galatasaray lehine)


3. periyot: 53-51 (Galatasaray lehine)

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