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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 78 - Gaziantep Basketbol: 76

Basketbol Süper Ligi’nin 4.

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep Basketbol'u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 78-76'lık skorla galip ayrıldı.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Polat Parlak


Konyaspor: Sulaimon 14 , Perez 11, Badzim 14, Morgan 14, Eddie 17, Nikolov 2 , Selim Şav, Can Atlıntığ 4, Ramazan Tekin 2


Başantrenör: Engin Gençoğlu


Gaziantep Basketbol: McIntyre 15, Hammonds 12, Dotson 25, Harun Apaydın, Egbunu 8, Uğur Öğüt 7, Metin Türen 9, Birkan Batuk, Muhsin Yaşar


Başantrenör: Tutku Açık


1. periyot: 31-14 (Konyaspor lehine)


Devre: 48-28 (Konyaspor lehine)


3. periyot: 61-58 (Konyaspor lehine)

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