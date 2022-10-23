Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 78 - Gaziantep Basketbol: 76

Basketbol Süper Ligi’nin 4.
Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep Basketbol'u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 78-76'lık skorla galip ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Polat Parlak
Konyaspor: Sulaimon 14 , Perez 11, Badzim 14, Morgan 14, Eddie 17, Nikolov 2 , Selim Şav, Can Atlıntığ 4, Ramazan Tekin 2
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Gaziantep Basketbol: McIntyre 15, Hammonds 12, Dotson 25, Harun Apaydın, Egbunu 8, Uğur Öğüt 7, Metin Türen 9, Birkan Batuk, Muhsin Yaşar
Başantrenör: Tutku Açık
1. periyot: 31-14 (Konyaspor lehine)
Devre: 48-28 (Konyaspor lehine)
3. periyot: 61-58 (Konyaspor lehine)