Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 80 - Tofaş: 66

Basketbol Süper Ligi’nin 2.
Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Tofaş'ı ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 80-66'lık skorla galip ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis
Konyaspor: Alex Perez 9, Mert Gizir 2, Badzim 9, Morgan 22, Eddie 11, Can Altıntığ 15, Nikolov, Erkin Şenel 10, Selim Şav, Ramazan Tekin 1,
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Tofaş: Thomas 3, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 17, Toure 8, Gray 13, Emre Tanışan 8, Tyler Ennis 11, Braimoh 6, Mustafa Kurtuldum
Başantrenör: Dimitrios Priftis
1. periyot: 22-19 (Konyaspor lehine)
Devre: 42-42
3. periyot: 59-55 (Konyaspor lehine)