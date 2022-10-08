İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 80 - Tofaş: 66

Basketbol Süper Ligi’nin 2.

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Tofaş'ı ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 80-66'lık skorla galip ayrıldı.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis


Konyaspor: Alex Perez 9, Mert Gizir 2, Badzim 9, Morgan 22, Eddie 11, Can Altıntığ 15, Nikolov, Erkin Şenel 10, Selim Şav, Ramazan Tekin 1,


Başantrenör: Engin Gençoğlu


Tofaş: Thomas 3, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 17, Toure 8, Gray 13, Emre Tanışan 8, Tyler Ennis 11, Braimoh 6, Mustafa Kurtuldum


Başantrenör: Dimitrios Priftis


1. periyot: 22-19 (Konyaspor lehine)


Devre: 42-42


3. periyot: 59-55 (Konyaspor lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.