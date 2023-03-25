Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 83 - A.Efes: 99

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında A.Efes'i ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 99-83'lük skorla mağlup ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Polat Parlak
Konyaspor: Sinan Sağlam 10, Sulaimon 28, Perez 18, Eddie 14, Schilling, Ramazan Tekin 5, Badzim 6, Erkin Şenel, Mert Gizir 2
Başantrenör: Can Sevim
A.Efes: Beaubois 16, Egehan Arna 6, Micic 7, M'Baye 23, Zizic 4, Larkin 19, Clyburn 5, Furkan Haltalı 3, Buğrahan Tuncer 13, Erten Gazi 3
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 23-21 (A.Efes lehine)
Devre: 48-34 (A.Efes lehine)
3. periyot: 67-53 (A.Efes)
5 faulle oyundan çıkan: Furkan Haltalı (A.Efes)