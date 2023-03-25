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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 83 - A.Efes: 99

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında A.Efes'i ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 99-83'lük skorla mağlup ayrıldı.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Polat Parlak


Konyaspor: Sinan Sağlam 10, Sulaimon 28, Perez 18, Eddie 14, Schilling, Ramazan Tekin 5, Badzim 6, Erkin Şenel, Mert Gizir 2


Başantrenör: Can Sevim


A.Efes: Beaubois 16, Egehan Arna 6, Micic 7, M'Baye 23, Zizic 4, Larkin 19, Clyburn 5, Furkan Haltalı 3, Buğrahan Tuncer 13, Erten Gazi 3


Başantrenör: Ergin Ataman


1. periyot: 23-21 (A.Efes lehine)


Devre: 48-34 (A.Efes lehine)


3. periyot: 67-53 (A.Efes)


5 faulle oyundan çıkan: Furkan Haltalı (A.Efes)

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