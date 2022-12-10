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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 87 - Frutti Ekstra Bursaspor: 99

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Frutti Ekstra Bursaspor'u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 99-87'lik skorla mağlup ayrıldı.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş


Konyaspor: Nikolov 5, Erkin 6, Badzım 18, Morgan 14, Eddie 18, Murat, Hasan 3, Selim 2, Can 7, Ramazan 2, Cevher 5, Coleman 7


Başantrenör: Engin Gençoğlu


Bursaspor: Yiğitcan 17, Needham 14, Onuralp 25, Dudzinsiki 15, Ahmet 10, Enes 3, Ömer 1, Auguste 6, Clemmons 8


Başantrenör: Dusan Alimpijevic


1. Periyot: 25 - 29 (Bursaspor lehine)


Devre: 48 - 53 (Bursaspor lehine)


3. Periyot: 64 - 80 (Bursaspor lehine)

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