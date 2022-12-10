Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 87 - Frutti Ekstra Bursaspor: 99

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Frutti Ekstra Bursaspor'u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 99-87'lik skorla mağlup ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş
Konyaspor: Nikolov 5, Erkin 6, Badzım 18, Morgan 14, Eddie 18, Murat, Hasan 3, Selim 2, Can 7, Ramazan 2, Cevher 5, Coleman 7
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Bursaspor: Yiğitcan 17, Needham 14, Onuralp 25, Dudzinsiki 15, Ahmet 10, Enes 3, Ömer 1, Auguste 6, Clemmons 8
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 25 - 29 (Bursaspor lehine)
Devre: 48 - 53 (Bursaspor lehine)
3. Periyot: 64 - 80 (Bursaspor lehine)