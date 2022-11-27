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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 89 - Aliağa Petkimspor: 84

Basketbol Süper Ligi’nin 8.

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkim Spor'u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 89-84'lük skorla galip ayrıldı.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Çağlar Özkan


Konyaspor: Perez 11, Eddie 11, Morgan 20, Sulaimon 16, Badzim 17, Can 2, Erkin Şenel, Murat, Ramazan 10, Selim 2


Başantrenör: Engin Gençoğlu


Aliağa Petkimspor: Prewit 16, Chery 15, Simmons 23, Aldridge 7, Dorukhan 14İsmail 7, Nusret, Ege, Webster 2, Ömercan


Başantrenör: Burak Gören


1. periyot: 23-19 (Aliağa Petkimspor lehine)


Devre: 46-39 (Aliağa Petkimspor lehine)


3. periyot: 63-62 (Konyaspor Basketbol lehine)

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