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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor Basketbol: 91 - Merkezefendi Belediyesi: 92

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Konyaspor Basketbol, normal süresi 80-80 biten maçın uzatmalarında Merkezefendi Belediyesi'ne 92-91 mağlup oldu.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhan, Batuhan Söylemezoğlu


Konyaspor: Sulaimon 11 , Perez 15 , Morgan 24, Eddie 8, Can Altıntığ 8, Badzim 25, Murat Göktaş, Erkin Şenel, Selim Şav, Ramazan Tekin


Başantrenör: Engin Gençoğlu


Merkezefendi Belediyesi: Heidegger 23 , Harrison 9 , Chad Brown 9, Rogkavopoulos 20, Gielo 25, Arca Tülüoğlu, Ayberk Olmaz 4, Muhammed Doğan Şenli 2


Başantrenör: Zafer Aktaş


1. periyot: 25-14 (Merkezefendi Belediyesi lehine)


Devre: 43-42 (Merkezefendi Belediyesi lehine)


3. periyot: 66-62 (Konyaspor Basketbol lehine)


Normal süre: 80-80


5 faulle çıkan oyuncu: Eddie (Konyaspor Basketbol)

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