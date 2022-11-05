Basketbol Süper Ligi: Konyaspor Basketbol: 91 - Merkezefendi Belediyesi: 92

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Konyaspor Basketbol, normal süresi 80-80 biten maçın uzatmalarında Merkezefendi Belediyesi'ne 92-91 mağlup oldu.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhan, Batuhan Söylemezoğlu
Konyaspor: Sulaimon 11 , Perez 15 , Morgan 24, Eddie 8, Can Altıntığ 8, Badzim 25, Murat Göktaş, Erkin Şenel, Selim Şav, Ramazan Tekin
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Merkezefendi Belediyesi: Heidegger 23 , Harrison 9 , Chad Brown 9, Rogkavopoulos 20, Gielo 25, Arca Tülüoğlu, Ayberk Olmaz 4, Muhammed Doğan Şenli 2
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. periyot: 25-14 (Merkezefendi Belediyesi lehine)
Devre: 43-42 (Merkezefendi Belediyesi lehine)
3. periyot: 66-62 (Konyaspor Basketbol lehine)
Normal süre: 80-80
5 faulle çıkan oyuncu: Eddie (Konyaspor Basketbol)