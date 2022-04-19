Bayram öncesi lastik bakım ve yaz lastiği uyarısı

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erdi. Uygulamanın bitmesi ve hava şartlarının mevsim normallerine dönmesiyle lastikçilerde hareketlilik de başladı. Yaz dönemine uygun lastikler ise araçların yol tutuşunun yanı sıra fren mesafesi ve yakıt tüketimini de yakından etkiliyor. Uzmanlar lastiklerin mevsimi dışında kullanılmasının meydana gelen kazalarda etken olabileceğini belirterek, yaklaşan Ramazan Bayramında olumsuzluklara karşı yaz lastiği ve lastik bakım uyarısı yaptı.

"Uzun yola kış lastiğiyle çıkılmasını tavsiye etmiyoruz"

Yaz lastiği sezonunun 1 Nisan itibariyle açıldığını belirten lastikçi Filiz Kasapoğlu, “Yaz lastiğinde yol tutuşu, fren mesafesi virajlardaki hakimiyeti alması için yaz lastiğini müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Özellikle uzun yola çıkacak olanlara kış lastiğiyle çıkmalarını tavsiye etmiyoruz. Hem lastiklerin erken aşınmasından hem de fren mesafesindeki tutuşlardan dolayı yaz lastiğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yaz lastiğinde hem kanalların hem yol tutuşun yüksek performansını zaten kullananlar bilir. Fiyatlar kış lastiğinde de yaz lastiğinde de arttı. Teknik özellikleri lastiklerin üzerinde yazıyor. Özellikle kullanım alanlarına dikkat ederlerse, kullanacakları yollar, şehir içi şehirler arası, sert kullanım, hız buna göre bizden teknik bilgileri alarak bu şekilde tercih yapabilirler” dedi.

"Yola çıkacakların özellikle lastik kontrollerini yapmaları gerekiyor"

Kış lastiği kullanımında fren mesafesinin azaldığını ve yolunmaların olduğunu anlatan Filiz Kasapoğlu, “Kış lastiklerini yaz mevsiminde kullanıldığı zaman seneye bir daha aynı şekilde kış lastiği performansını alamıyoruz. Tabii ki bütçe olayı. Değişim için hadi 2-3 sene daha kış lastiğini hem yaz hem kış kullanayım diye yapıyorlar. Kazaların sebebi lastiklerin bitişinden kaynaklı. Yola çıkacakların özellikle lastik kontrollerini yapmalarını rica ediyorum. Çünkü hayatımız bu dört lastiğin üstünde. Ailemizle beraber gidiyoruz, başkasına da sebep olmamak için değiştiremiyorsak bile lastiklerimizin kontrollerini yaparak çıkalım” diye konuştu.

Aracına yaz lastiği taktırmaya gelen Murat Karatomas, “Kış lastiğini değiştirmeye geldik. Yaz lastiğinin yol tutuşu daha çok olduğu için lastiklerimizi biz de değiştiriyoruz. Kurallara uyuyoruz” dedi.