Bayram tatili yolundaki sürücülere uyarı

Konya'da bayram tatili dolayısıyla şehirler arası karayollarında araç yoğunluğu artarken, trafik polis ekipleri uygulamaları arttırdı. Uzmanlar, sürücüleri yorgun, uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayollarında oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. Bayram tatili boyunca Konya genelinde bin 343 ekip, 2 bin 588 personel huzurlu ortam ve sağlıklı trafik için görev alacak. Konya'yı çevre illere bağlayan karayollarındaki uygulama noktalarında denetim yapan trafik polis ekipleri, sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri takma ve uykusuz araç kullanmamaları gibi konularda uyarılarda bulundu.

"Sürücülerin hız kurallarına uymalarını ve telefona değil, yola bakmalarını öneriyoruz"

Denetimlerle bayram boyunca kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığını aktaran Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Yakup Porsuk, "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Konya'da Konya Emniyet Müdürlüğü olarak 202 ekip 476 personelle 24 saat görevimiz başında olacağız. Trafik birimi olarak 4 koldan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmesi için büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Bayram nedeniyle şehirlerarası yollarda trafiğin artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle özellikle sürücülerimizin imkanları varsa, seyahatlerini son güne bırakmamalarını ve yola çıkmadan önce araç bakımlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Sürücülerimizin yolculukları boyunca takip mesafesini dikkat etmelerini yorgun, uykusuz, hız kurallarına uymalarını ve telefona değil yola bakmalarını öneriyoruz. Sürücülerimizin özellikle emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyoruz. Çünkü meydana gelen kazalarda emniyet kemeri ölüm ve yaralanmalarda büyük rol alıyor. Ayrıca uzun yolculuk yapan sürücülerimiz 2 saatte bir mola vermelerini ve araçtan çıkarak 10 dakika temiz hava almalarında fayda var. Sürücülerimiz bu kurallara uyduğu sürece bayramlarımızda daha güvenli yolculuklar olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Tüm sürücülerin kurallara uyması büyük önem taşımaktadır"

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Metehan Bilgiç ise, "Bayramın birinci günü kurban kesim noktalarında Trafik Denetim Şube Müdürlüğü olarak 42 ekiple görev alacağız. Trafik akışının sağlanması konusunda tüm sürücülerin kurallara uyması büyük önem taşımaktadır. Sevdiklerimize kavuşma olan bayram ziyaretlerinde seyahat sürecince emniyet kemerlerimizi takalım. Aşırı hızdan kaçınalım, cep telefonu ile konuşmayalım ve kesinlikle takip mesafelerini koruyalım" diye konuştu.

Yola çıkan sürücüler de bayram nedeniyle sıklaştırılan uygulamaların meydana gelebilecek kazalar ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı etkili olacağı için memnun olduklarını ifade ettiler.