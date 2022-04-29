Bayramda sindirim sistemi rahatsızlıklarına dikkat

Dr. Nurhan Ünüsan, Ramazan Bayramı ile birlikte yeme içme alışkanlıklarında değişiklik olacağından bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalınabileceğini belirterek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte tüketilecek yiyeceklerin miktarının aniden arttırılmaması gerektiğini söyledi.

Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, Ramazan Bayramı'nın en güzel yanlarından olan bayram sofralarına dikkat çekti. Bayramların vazgeçilmezi olan aile ve akraba buluşmalarında şüphesiz bayram sofraları kurulacak. Ancak sofrada geçirilen zamanın uzun olması nedeniyle, yemek miktarlarının fark etmeden artabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, bu nedenle mide yanması ve bağırsak problemi yaşanabileceği konusunda uyardı. Prof. Dr. Ünüsan, “Ramazan ayında oruçla birlikte ana öğün sayımız ikiye düşmüştü. Ancak Ramazan Bayramı'yla birlikte yeme içme alışkanlıklarımız tekrar değişeceği için bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile karşılaşılabiliriz. Bu mübarek ayın sona ermesiyle birlikte tüketilecek yiyeceklerin miktarını aniden arttırmamalıyız” dedi.

“Bayram sonunda tartıda sürprizle karşılaşmayalım”

Ramazan sürecinde metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak daha hızlı kilo alındığını belirten Prof. Dr. Ünüsan, tatlı tüketimi konusuna dikkat çekerek, "Bayramlarda, yılın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok miktarda çikolata ve tatlı tüketmekteyiz. 2-3 gün içerisinde kilo alınmaz diye düşünenler olabilir ancak yemek çeşitlerinin, şeker ve şekerli besin tüketiminin, porsiyon miktarlarının artması nedeni ile bu 2-3 gün sonunda tartıda bir sürpriz ile karşılaşabiliriz" şeklinde konuştu.

“Ölçülü şekilde 5 temel besin tüketmeliyiz”

Bayram boyunca yeterli ve dengeli beslenmek için 5 temel besin grubunun ölçülü miktarlarda tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Ünüsan, “Süt ve süt ürünleri grubunun, yağlı tohumlar grubunun, sebzeler grubunun, meyveler grubunun, ekmek ve tahıllar grubunun yeterli ve ölçülü miktarda beslenme tabağımızda olması gerekir. Bayram sofralarımızda tüm yemek çeşitlerinden atıştırmak yerine, tabağa alıp onları bitirmek, daha kolay kalori kontrolü hesaplamamıza yardımcı olur” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

“Bayram kahvaltısı hafif olmalı”

Bayram sabahında hafif bir kahvaltı ile güne başlanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ünüsan, “Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tüketmemeye dikkat etmeliyiz. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikram edileceğinden kahvaltıda şeker, bal gibi tatlı besinlerin yenmemesi yararlı olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2003 yılında yayınladığı tavsiye raporunda; gıdaların kendi doğal yapısında bulunan şeker haricinde, gıdalara üretim aşamasında eklenen şekerle yapılan tatlılardan ve çay şekerinden alınan günlük enerji miktarının %10'u geçmemesi tavsiye edilmektedir. Bunun anlamı günde ortalama 2000 kalori ihtiyacımızın sadece 200 kalorisinin şekerli gıdalardan alınabileceğidir” diyerek bayramda şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.