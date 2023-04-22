Bayramın vazgeçilmezi, pişirme yöntemiyle dünyaca meşhur Türk kahvesi

Türkiye'de yetişmeyen bir ürün olduğu halde pişirme yöntemiyle dünyaca meşhur olan Türk kahvesi, bayramlarda vazgeçilmez lezzet haline geldi. Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan lezzetin revaçta olduğunu belirten kahveci Fatih Tosun, “Şu anda kahve kültürü Konya'mızda patlama yaptı” dedi.

Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan kahve kültürü günümüzde vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Yörelere göre farklı tatlar oluşturan bu lezzet, Türkiye'de yetişmeyen bir ürün olduğu halde pişirme yöntemiyle dünyaca meşhur. Bayramda misafirlere de ikram edilebilen Türk kahvesi artık çaydan daha fazla tüketilen bir içecek haline geldi. Tarihi Bedesten Çarşısında kahvecilik yapan Fatih Tosun, “Kahve kültürümüz bizim Osmanlı döneminden gelme, Türk kahvesi Osmanlı'ya ait olan bir çeşit. Bu eski dönemlerde Amerikalılarda Americano geçiyordu, filtre geçiyordu onlarda. Kullandıkları kahve çekirdeği ekseri aynı ayarda kahve çekirdeği. Onlar kahveyi demleyip içiyor. Bizimkiler ise Osmanlı döneminde bu yapılan kahve çeşidi kahveyi bilmediği dönemlerde, kahveyi toz haline getirerek Türk kahvesini bulmuş” dedi.

“Memleketten memlekete içimler değişiyor”

Kahve olarak yaklaşık 15 çeşit çiğ kahve çeşidinin bulunduğunu belirten kahveci Fatih Tosun, “Farklı ülke kültürlerine uygun kahve çeşitlerimiz var. Brezilya yöresine ait var, Etiyopya var, Kolombiya çeşitlerimiz, Robusta kahve gibi çeşitler bulunuyor. Her kahve çekirdeğinden Türk kahvesi meydana gelmez. Neden dersek, birinde ekşimtırak tat meydana gelebilir. Birinde köpürmez, birinde çok köpürür ondan tahta tadı meydana gelebilir. Güzel bir Türk kahvesi çeşidi olacak çekirdeklerden Rio Minas kahve çekirdeği olabilir. Arabica kahve çekirdeği olabilir. Bunlar Türk kahvesi en uyumlu olan kahve çekirdekleri. Tabii bizim Türkiye'mizde yöreye yerden yere kahve içimleri değişiyor. Yani hepsinde kavurma olayına girilmiyor diyeyim. Bazısı açık ton seviyor, bazısı orta, bazısı sert, bazısı çok kavrulmuş kahve seviyor. Örneğin Hatay tarzı dediğimiz kahvemiz var, Antakya yöresine ait olan kahve çekirdeği. Yani yöreden yöreye, yerden yere, memleketten memlekete içimler değişiyor” ifadelerini kullandı.

“Kahve kültürü Konya'mızda patlama yaptı”

Konya'da kahve kültürünün arttığını anlatan Tosun, “Konya'mızda kahve bayramdan bayrama, seyrandan seyrana içilen bir kalemdi. Şu anda Konya'da çay kültürü bitti neredeyse. Şu anda gündemde kahve revaçta, kahve kültürü Konya'mızda bir patlama yaptı. Neredeyse günde 4-5 fincan içenler var. Akşam çay demleyip çay içenler şu anda filtre kahve dediğimiz kahve demliyor. O kahvenin özelliği varsa hem sıcak, hem soğukta içilebilir. Çünkü içindeki kahvenin kendi vermiş olduğu aroma yüksek rakımlarda yetiştiği için kakao ağacından aldığı kakao tadı veren bir kahve çeşididir. İnsanın ağızındaki aromasını değiştirmiş oluyor. İnsandaki yorgunluğu almış oluyor. Kahvede günden güne revaç değişiyor” şeklinde konuştu.

“Orta halli olan kahve bütün ağza uyumlu olan bir kahve çeşididir”

Bayramda da misafirlere ikram edilen bu lezzetin püf noktalarını sıralayan Fatih Tosun, “Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı kahvenin yanında şekeri olur haliyle tabii ki. Kahveyi alırken kahveciden alın. Her taraftan kahve alınmaz. Sebepleri; kullanmış olduğu kahve çekirdeğinde Türk kahvesi olmayan çekirdek kullanılabilir. Çektiği kahve çekirdeği taş değirmende arıza olup karınca başı çekim yaptığın zaman boğaza tentesi gelir. Yani kahve istediği gibi parçalanma olayına giremez. Konyalı vatandaşlarımız kahveyi orta kavrulmuş alsın. Çok açığını da almasınlar. Çok açık olan ekşi olur. Orta halli olan kahve bütün ağza uyumlu olan bir kahve çeşididir. Çok sert kahveyi bizler içemeyiz. Onu genellikle Doğu yöresi, Hatay yöresi, Antakya yöresi kullanır. Kahve çekirdeği alacaklar da çeşit olarak Arap ve Rio Minas kahve çekirdeğinden yapılmış olan Türk kahvesini alsınlar. Yapım aşamalarında alanlar daha iyi göreceklerdir, köpüğü de bol olur” diye konuştu.