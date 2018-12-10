Bazı ithal ürünlere ek vergi geliyor

Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılacak ithalata değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacağı belirtilen açıklamada, “Resmi Gazetede yayınlanan ithalat rejimi kararına ek karar olarak televizyonlar, oyuncaklar, PVC boru, banyo tefriş malzemeleri, su depoları, kapı-pencere montaj elemanları, kablolar, kağıt-karton malzeme, mermer ve granit, prefabrik yapı elemanları, tuhafiye malzemeleri, inşaat aksamı, sandviç panelleri kapsayan ürünlerin ithalatında yüzde 10-30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacaktır. Karara göre, kapsam dâhilindeki ürünlerin, genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubu, en az gelişmiş ülkeler, gelişme yolundaki ülkeler ile diğer ülkelerden yapılacak ithalatına yüzde 10 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş ve yüklemesi yapılmış bu kapsamdaki ürünler, 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi tescili veya özet beyanın verilmesi halinde, karar hükümlerinden muaf olacak” denildi.