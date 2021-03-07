Bazı kuş türleri için av sezonu kapandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “İç Anadolu Bölgesinde av hayvanlarından 3'ncü grup avlanabilen kuşlardan; sakar meke, sakarca kazı, yeşilbaş, fiyu, kirik, macar ördeği, tepeli patka, kaya güvercini, tahtalı, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı ile 4'ncü grup avlanabilen kuşlardan; alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan türlerinin 7 Mart 2021 Pazar günü av dönemi sona erecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemlerine girdiği hatırlatılarak, şu uyarılar yapıldı: "Av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması; toplumun tüm kesimlerinin doğal ortamlara girerken daha hassas hareket etmesi hususu sürdürülebilir bir yaban hayatı ve çocuklarımızın geleceği için elzemdir. Bu itibarla Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğümüz av koruma ekipleri, Emniyet ve Jandarma Kolluk Kuvvetleri bu av döneminde bölgemizde gerekli koruma kontrol çalışmalarını yürütmüş olup, bu hususta desteklerini esirgemeyen tüm duyarlı ve doğayı koruyan kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşlarımıza ve avcı camiamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki 2021-2022 av dönemi açılışına kadar vatandaşlarımızın herhangi bir avcılık faaliyetinde bulunmaması ve böylece yaban hayatının da verimli bir dönem geçirmesini temenni ediyoruz."