İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bebek arabasını çalan şüpheli kamerada

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın önünden çaldığı bebek arabasını götüren kadın, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın önünden çaldığı bebek arabasını götüren kadın, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde pazar yeri yakınındaki bir apartmanın birinci katında dış kapının önünde duran bebek arabası çalındı. Hırsızlık ihbarının yapılması üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde polis, bir kadının boş olan bebek arabasını götürdüğünü belirledi. Polis ekipleri, eşkalini tespit ettikleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.