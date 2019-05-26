Bedensel engelli bilek güreşçinin hedefi dünya şampiyonluğu

Konya'da yıllar önce bilek güreşine, merak ettiği için başlayan bedensel engelli milli sporcu Ferhat Çıkmaz, azmiyle geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da yapılan Bedensel Engelliler Bilek Güreş Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü oldu. Çıkmaz, dünya şampiyonasında da Türkiye'nin ismini üst sıralara taşımayı hedefliyor.

Bir yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle belden aşağısı gelişmeyen Ferhat Çıkmaz (34), yıllar önce sanayi sitesinde bir ayakkabıcının yanında çırak olarak işe başladı. Çıkmaz, bir gün mesai sonrası Mevlana Müzesi civarında gezerken bilek güreşi kulübünün önünden geçtiği sırada merak üzerine kulübe girerek bir süre seyretti. Kendininde bunu yapabileceğini düşünen Çıkmaz, bu alanda kendisini geliştirebileceğine ve madalya kazanacağına o gün inandı. Ve çalışmalara başlayan Çıkmaz'a antrenörlerinin de büyük destek ve moral vererek çalışmalara başladıklarını ifade etti. Çıkmaz'da, bedensel engelinin spora engel olmayacağını söyleyerek çalışmalara hız verdi. Kulüpte kendini geliştirerek maçlara hazırlanan Ferhat Çıkmaz, ilk olarak Türkiye'de katıldığı şampiyonalarda aldığı birincilikler sonrası milli takıma seçildi. Çıkmaz, Milli Takım formasıyla 60 kilogramda 2 kez Avrupa ikincisi, 2 kez de dünya ikincisi oldu. Çıkmaz, son olarak, Yunanistan'da yapılan Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasında sol kolda 3. oldu.

“Birçok bedensel engelli kardeşime örnek oldum”

Azmi ile başarıyı elden eden milli sporcu Ferhat Çıkmaz, “Engelli kardeşlerimin anne ve babalarına sesleniyorum. Ben kendim bu sporu yaparken birçok bedensel engelli kardeşime örnek oldum. Halterde birinci olanlar oldu, birçok engelli basketbola başladı. Bunlara kesinlikle sporu tavsiye ediyorum. Evde kapalı olmasınlar. Toplumda bizim de yerimiz var. Biz bunu canlı olarak kanıtladık Avrupa ve dünya genelinde. Onun için ben bunu başarabiliyorsam, sağlam insanların neler yapabileceğini tahmin bile edemiyorum” dedi.

“Hedefim, Dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak”

Yunanistan'da yapılan Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasında sol kolda 3. olan Ferhat Çıkmaz, “Nisan'da Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmesi düzenlendi, birinci oldum. Daha sonra milli takıma seçildim. Mayıs'ın 14'ünde ise Avrupa Şampiyonasına gittik. Ben de ülkemizi yurt dışında temsil ettim. Bayrağımızı bir kez göklere çekmek için başladım ama ben 7 kez bayrağımızı göklere yükselttim. Şimdiki hedefim ise Allah izin verirse Dünya şampiyonasında bayrağımızı göklere çektirerek İstiklal Marşına okutacağım” şeklinde konuştu.