Belediye başkanlarından ortak mesaj: “Depremden etkilenen tüm kardeşlerimizin yanındayız”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hatay Konya Konteyner Kent 2. Etap'ta geçici konutlara yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hatay Konya Konteyner Kent 2. Etap'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, depremden etkilenerek konteyner kente yerleşen ailelerle bir araya geldi. Yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Meram Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Hatay Konya Konteyner Kent 2. Etabı'nda geçici konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet eden belediye başkanları, ‘Konya olarak her an yanınızdayız' mesajı verdi. Depremzede vatandaşlar ise depremin ilk anlarından itibaren yanlarında oldukları için belediye başkanları nezdinde tüm Konya halkına teşekkür etti.

“Bölgedeki kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren tüm ekip, ekipman ve imkanlarıyla Hatay'da olduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konyamız; tüm kurum, kuruluş ve yöneticileriyle birlikte en ufak bir beklenti içerisinde olmadan yoğun bir çaba içerisine girdi. Bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarının bir an önce normale dönmesi için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bölge inşa ve ihya edene kadar da orada olmayı sürdüreceğiz. Konya Büyükşehir Belediyemiz, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile Meram, Selçuklu ve Karatay belediyelerimizin katkısıyla Hatay'a kazandırılan Konya Konteyner Kenti 1'nci etabının ardından 2'nci etabını da Hataylı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Konya olarak Hatay'da hayat normale dönene kadar, bu acılar dininceye kadar orada olmayı ve bölgedeki kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz inşallah” şeklinde görüş belirtti.

“Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, depremden etkilenen tüm vatandaşların bundan önce olduğu gibi gelecekte de yanlarında olacaklarını belirterek, “Konya, tüm kurumlarıyla tüm bireyleriyle ve tüm yüreğiyle depremin yaşandığı ilk andan itibaren deprem bölgesindeydi. Nerede bir ihtiyaç varsa nerede bir eksik varsa tamamlamaya, afetzede kardeşlerimize destek olmaya çalıştık. Hiçbir karşılık beklemeden gerçekleştirdiğimiz bu dayanışmayı durmadan, dinlenmeden, insanüstü bir gayretle bugüne kadar getirdik. Siyasi görüşü ne olursa olsun, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın başımızın üstünde yerleri var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgelerimizi yeniden ayağa kaldırıyor, bölge halkının yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz. Devletimizin yapımına başladığı kalıcı konutların tamamlanmasıyla tüm vatandaşlarımızın yeni evlerine kavuştuğu günleri de görmek nasip olsun inşallah” açıklamasında bulundu.

“Bu zor günleri birliğimizden aldığımız güçle atlatacağız”

Konya olarak depremin ardından Hatay'ı ayağa kaldırmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, "Belediyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve odalarımız ile birlikte ilk günden itibaren deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak adına yapımını tamamladığımız Konya Konteyner Kent'in 1. Etabını daha önce hizmete açmıştık. Bugün ise 2. Etabı'nı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açtık. Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, Büyükşehir, Karatay, Meram Belediyelerimiz ve Selçuklu Belediyesi olarak birlikte yaptığımız Konteyner Kentimiz, Hataylı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu zor günleri birliğimizden alacağımız güçle atlatacağız ve Hatay tekrar ayağa kalkıncaya kadar bu çalışmalarımızı aynı gayretle sürdüreceğiz. Dua ve desteklerini her zaman hissettiğimiz hemşehrilerimizden, emek verenlerden ve katkı sunanlardan Allah razı olsun" dedi.