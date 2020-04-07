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Belediye garajında yangın çıktı, 2 minibüs yandı

Konya’nın Çeltik ilçesinde, belediye garajında çıkan yangında şehir içi ulaşımda kullanılan iki minibüs kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Çeltik ilçesinde, belediye garajında çıkan yangında şehir içi ulaşımda kullanılan iki minibüs kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Çeltik Belediyesine ait garajda bulunan şehir içi ulaşımda kullanılan bir minibüste yangın çıktı. Yangının bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, şehir içi ulaşımda kullanılan iki adet minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi, bir minibüste ise hafif hasar oluştu. Yapılan incelemelerde yangının minibüsün elektrik sisteminden kaynaklandığı tespit edildi.


Yangını haber alarak garaja gelen Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe de olay yerinde incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı.

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