Belediye meclisleri metro çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Belediyelerin Ocak ayı toplantılarında metro projesiyle ilgili sunum yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir ile Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi Başkanı Hasan Görgülü, projede gelinen son nokta, çalışmalar esnasında şehir genelinde kapanacak yollar ve Konya'nın kazanımı konularında meclis üyelerine bilgi verdi. Konya tarihinin en önemli ve büyük kamu yatırımı olan metro projesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 10 bin kişilik Spor ve Kongre Merkezinin yanındaki alanda ana şantiye kurma çalışmaları devam ediyor. Tamamı tünel açma yöntemi ile yapılacak metronun ilk etabı Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Meram Belediyesi arasında 21.1 kilometre olacak.