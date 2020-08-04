Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu yapıldı

Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu, ortakların katılımıyla 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.

29 temmuz 2020 tarihinde Bera Otel'de saat 10:00'da ortakların katılımıyla gerçekleştirilen olağan genel kurul üç saat sürdü. Genel kurula doğrudan katılamayan ortaklar için MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) e-Genel Kurul web sayfası üzerinden canlı yayın yapıldı. Pandemi nedeniyle gelemeyen, yurt dışında bulunan diğer ortaklar mevcut canlı yayın üzerinden toplantıya katılarak oy kullandı. Açılışın ardından yoklama yapılarak toplantı Divan Başkanlığı oluşturuldu. Genel Kurul Başkanlığını Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun yaparken, divan tutanak yazımı ise Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Kaya tarafından gerçekleştirildi. Bakanlık temsilcisinin de hazır bulunduğu Divan Yönetimi'nde yönetim kurulunu temsilen Başkan Yardımcısı Mustafa Ulvi Bezirci de hazır bulundu.

"Fiziki hisse senedi sahibi ortaklarımız mutlaka hisse senetlerini kaydileştirmelidir"

Açılış konuşmasını yapan Ali Rıza Alaboyun, genel kurulun başta hazır bulunan ortaklar olmak üzere, tüm hissedarlar, çalışanlar, holding ve ülke için hayırlara vesile olması temennisiyle sözlerine başladı. 2019 yılındaki gelişmelere değinen Alaboyun, Aralık ayında yürürlüğe giren 7194 sayılı yeni düzenlemeye atıfta bulunarak, “7194 sayılı yasa ile tüm ortaklarımızın ortaklık statüsü kanuni bir zemine kavuşarak devlet güvencesine alınmıştır. Yurtdışında bulunan ve fiziki hisse senetlerini kaydileştirmeyen ortaklarımıza buradan SPK'nın ilgili kanunu gereği çağrıda bulunuyorum. Bu ortaklarımızın en kısa sürede borsaya kotasyonlarını tamamlamalarını ve hisselerini kaydileştirmelerini öneriyorum. Bera Holding olarak SPK'ya başvurarak Haziran 2020 tarihinde yüzde yüz sermaye artırışına gitmiş bulunuyoruz. Bu sermaye artışı neticesinde de fiziki hisse senedi sahibi ortaklarımızın herhangi bir hak kaybına uğramaması ve rüçhan hakkının kullanılabilmesi için fiziki hisse senetlerini merkezi kayıt kuruluşuna mutlaka kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Yurt dışındaki ortaklarımızı bu durumdan haberdar etmek üzere yurt dışı TV kanallarında, yurt dışı baskısı yapan gazetelerde ve holding web sayfamızda ayrıntılı açıklama yapılmıştır” dedi.

"Güçlü sektörlerde dikeyde büyüme amacındayız"

Gelinen nokta itibariyle özellikle Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen M4K (Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı) projesinin sona erdiğini ve teslimatın Temmuz ayı içerisinde sorunsuz olarak tamamlandığını ifade eden Alaboyun, “Bera Holding olarak, özellikle güçlü olunan sektörlerde dikeyde büyümeye devam etmek istiyoruz. Savunma Sanayinde elde etmiş olduğumuz tecrübeler ışığında yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kombasan Kağıt A.Ş. halen kendi sektöründe Türkiye'deki en önemli 4 tesisten biridir. Kısa vadede kağıda olan yatırımımızı yeni üretim hatları ilave ederek artırmayı hedefliyoruz. Rulman üretimi ülkemiz için halen stratejik öneme haiz olup Romanya URB fabrikamızda edindiğimiz tecrübemizi yeni yatırımlarla daha da geliştirme çabasındayız” dedi.

Önümüzdeki birkaç yılın Bera Holding açısından çok daha parlak olacağını söyleyen Ali Rıza Alaboyun, “Ekim 2019'da 2.2 TL seviyesinde olan hisse senetleri hali hazırda 8,5 seviyelerinde seyretmektedir. Önümüzdeki üç-dört yıllık dönemi çok önemsiyoruz. Planlanmış olan stratejik yatırımlarımız, holding hisse değerimizi daha da yukarıya taşıyacaktır” diye konuştu.

"Önümüzdeki üç yıllık dönem çok daha parlak olmaya namzettir"

Divan teşekkülünün akabinde genel kurulun gündemine geçildi ve sırasıyla Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup müzakere edildi. Ardından Bağımsız Denetleme Raporu ve finansal tablolar okunarak ve müzakere edilerek onanmasına geçildi. Genel kurulda hazır bulunan ortaklara her bir gündem maddesi için 5'er dakikalık söz hakkı tanındı. Yurt dışından gelen ortakların genel kurul maddelerine dair öneri ve istekleri alındı. Üç saate aşkın görüşme sonrası gündemdeki maddeler onanarak genel kurul ibra edildi.

Dilek ve temenniler sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, tüm fiziki ve uzaktan erişim sağlayan ortaklara teşekkür ederek, “Yönetim Kurulu olarak seçildiğimiz günden bu yana, ortaklarımızın hassasiyetini odağımıza alarak ve misyonumuzun farkında olarak büyük bir iyi niyet ve samimiyetle Bera Holding'i büyütmeye devam etmekteyiz. Yüklerimizden kurtulduğumuz 2020 yılı ve sonrasındaki üç yıllık dönem, ortaklarımız, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve holdingimiz açısından çok daha parlak olmaya namzettir” şeklinde sözlerini tamamladı.