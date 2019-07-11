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Besihaneye ait bahçedeki saman balyaları yandı

Konya’nın Ilgın ilçesinde besihaneye ait bahçede bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Ilgın ilçesinde besihaneye ait bahçede bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, Ilgın ilçesi Ilıca Mahallesi 582 Sokakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çiftçi'ye ait besihanenin bahçesinde bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, bahçedeki inşaat malzemelerini de tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği yangın, itfaiyenin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından büyümeden söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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