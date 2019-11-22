Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı

Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında taraftarların coşkusuyla karşılandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da aralarında bulunduğu kafile siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.