Beyaz bayrak ve beslenme dostu okul programı sertifika töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle yürürlüğe giren ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' Projeleri kapsamında Konya'da sertifika almaya hak kazanan okullar düzenlenen bir törenle belgelerini teslim aldı.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled salonunda düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük yaptığı konuşmada, 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' programları hakkında bilgi vererek okullarda mekan temizliği, hijyenik ortamın oluşturulması ve sağlıklı beslenme konusunun büyük önemli belirtti. İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda gerekli tüm çalışmaları ve denetimleri yaptıklarını da ifade eden Büyük, “Bugünkü törende 114 okul ve kurum 'Beyaz Bayrak', 86 okul da 'Beslenme Dostu Okul' Sertifikası aldı. Böylelikle il genelinde bin 8 okul ve kurumun Beyaz Bayrak, 544 okulun da 'Beslenme Dostu Okul' sertifikasına sahip. İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Konya'daki tüm okullar ve İl Müdürlüğümüz bünyesindeki kurumlar bu standartları yakalamaları ve bu belgelere sahip olmalarını hedefliyoruz” dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, Konya'daki okulların 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' programı konusunda çok iyi düzeyde olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan koruyucu sağlık hizmetlerinden de bahseden Koç, birçok hastalığın altında yatan sebebin temizlik ve beslenme konuları olduğunu sözlerine ekledi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile örnek bir işbirliği sergilediklerini de ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, okullarımızda temizlik ve hijyenin önemine dikkat çekti. Çocuk ve gençlerimizin hareketli bir yaşam sürmelerinin gerekliliği üzerinde de duran Toprak, çağa ait sağlık problemlerinin baş gösterdiğini ve bu problemlerle mücadele etmede eğitimcilere büyük görevler düştüğünü söyledi. Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası alan okulların yönetici ve öğretmenlerini tebrik ederek Konya'daki tüm okulların bu belgelere sahip olmalarını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Karatay Kaymakamı A. Selim Parlar, Meram Kaymakamı Resul Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı.