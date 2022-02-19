Beyaz gelinliğini giyen Beyşehir Gölü havadan görüntülendi

Kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğini giyen Beyşehir Gölü'nde kartpostallık manzaralar oluştu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren yağan kar, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne de kıyısı olan şehir merkezini bembeyaz bir görüntüye büründürdü. Bu yıl Ocak ayındaki yağış bereketinin Şubat ayında da sürmesi, yağışların devamını dileyen herkesi de sevindirdi. Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde kar yüksekliği 20 santimetreyi bulurken, yağış sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Güneşin yüzünü göstermesiyle ise vatandaşlar, Beyşehir Gölü kıyılarına akın etti. Kıyı kesimde yürüyüş yapanlar karla birlikte fotoğraflar çekti. Yiyecek arayışındaki su kuşları ise gölün açıklarında güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrasında tekneleri kar örtüsüyle kaplanan balıkçılar da av mesaisine ara verdi.