Beyaz kirazın başkenti Ereğli'de kiraz bahçeleri gelinliğini giydi

Beyaz kirazın başkenti Konya'nın Ereğli ilçesinde, baharın gelmesiyle hava sıcaklıklarının artmasının ardından kiraz ve vişne bahçelerinde ağaçlar çiçek açarak beyaza büründü.

Ereğli ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan kiraz ve vişne ağaçları mevsim itibarıyla hava sıcaklıklarının artışıyla tomurcuklanmalarının sonrasında çiçek açtı. Beyazlar içerisinde kalan bahçeler, hoş kokusu ile görselliğinin yanı sıra bölge güzelliğine güzellik katıyor. Kiraz ve vişne ağaçlarının çiçekleri üzerinde uçuşan arılar sesleriyle birlikte bölge adeta beyaz gelinlik giymiş görüntüsüyle dikkat çekerken, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.