Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi yılsonu sergisiyle dönemi kapattı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin örnek Okul Dışı Öğrenme Ortamlarından bir tanesi olan ve geleceğe donanımlı bireyler yetiştiren Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi atölyelerinde eğitim gören kursiyerlerin ortaya koyduğu eserlerin sergilendiği programla seneyi sonlandırdı.

Gelecek nesillerin kendilerine daha iyi yetiştirmeleri ve daha donanımlı olmaları adına Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen okul dışı öğrenme ortamları markalarından bir tanesi olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi yıl sonu sergisiyle dönemi kapattı. Yıl boyunca akademide bulunan atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin ortaya koyduğu eserler büyük beğeni aldı. Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde düzenlenen yıl sonu sergi programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve aileleri katıldı. Girişimcilik CBS ve Harita Okuma, Siber Güvenlik, Robotik Kodlama İHA-Mekatronik, Vefa Gençlik, Genç Kalemler Hitabet ve Yazarlık, Tarih, Hat Sanatları, Müzik, Fotoğrafçılık, Organik Oyuncak Üretimi, Moda Tasarım ve Takı Tasarım olmak üzere toplam 12 atölyenin yer aldığı Gelişim ve Teknoloji Akademisinde 2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılında sabah ve öğlen grubu olmak üzere iki dönem şeklinde 2500 öğrenci ve yetişkin katılımcı ile eğitim aldı.

“Belediyemizin eğitime sağladığı katkılar bizim için son derece önemli”

Selçuklu Belediyesi ile birlikte yürütülen hedef çerçevesinde birçok projede birlikte çalıştıklarını ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “İçinde bulunduğumuz alan Teknoloji Akademisi bizim için son derece değerli, son derece önemli bir uygulama. Bildiğiniz üzere çağımız, iletişim çağı, teknoloji çağı dolayısıyla teknoloji hayatımızın her anında her yerinde karşımıza çıkıyor temel ihtiyaçlardan birisi. Yeni neslin teknolojiyle birlikte büyüdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla teknolojiyle alakalı yapılacak her türlü projeye, her türlü yatırım her türlü faaliyet bizim için son derece anlamlı, son derece değerli. Burada teknoloji akademisinde 12 atölyemizde 28 okulumuz, 2 bin 158 öğrencimiz istifade ediyor. Okullarımıza güzel bir imkan olanak sağlıyor belediyemiz bu atölyeyle ve huzurlarınızda belediye başkanımıza ve ekibine, eğitime verdikleri destek için bu atölyeyi eğitim camiasına kazandırdıkları için, şükranlarımı arz ediyorum. Bu katkının bizim için son derece anlamlı, büyük, önemli bir katkı olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimiz hazırlıklarını yapmışlar. Burada sergileyecekler. Onların hazırlıklarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve burada hep beraber bir sertifika töreni icra edilecek. Emek veren herkese ben, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, belediyemize tekraren katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Güzel ürünler sergileyeceklerine eminiz. Başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.

“Okul Dışı Öğrenme Ortamları gençlerimize hayatları boyunca rehberlik edecek”

Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının meyvelerini verdiğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Benim çok mutlu olduğum bir gün. Çünkü dört yıldır devam ettirdiğimiz okul dışı öğrenme ortamlarının artık çok verimli çıktılarını hep birlikte alıyoruz. Tabiat Okulu'yla başlamıştık. Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi'yle devam ettik. Sonrasında Beyhekim Gelişim Teknoloji Akademimizi kurduk. Kongre Merkezi'nde Selçuklu Belediyesi Sanat Akademimizi kurduk ve çok şükür bugün artık binlerce öğrencimiz, binlerce gencimiz ve yetişkinimiz bu okul dışı öğrenme ortamlarında geliyorlar, eğitimlerini alıyorlar ve işte bugün burada gördüğümüz gibi son derece güzel çıktılarını da hep birlikte görüyoruz. Türkiye'de örnek bir projeyi yapıyor ve yürütüyoruz. Ben değerli İlçe Milli Eğitim Müdürümüze burada özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en başından itibaren SEDEP projesi çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla birlikte yine dört yıldır yürüttüğümüz okul dışı öğrenme ortamlarında bize çok önemli katkıları oldu iş birliğimiz bütün hızıyla devam ediyor ve bu güzel neticeleri de hep birlikte elde ediyoruz. Ben Turan hocama, SEDEP koordinatörlerimize, değerli okul müdürlerimize, öğretmenlerimize burada Beyhekim Teknoloji Akademisi'nde görev alan eğitmenlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum sağ olun, var olun. Hep söylediğimiz gibi çocuklarımızın tabii ki bir akademik başarısı olacak. Onları akademik yönden eğiteceğiz, öğreteceğiz, geliştireceğiz ama çocuklarımıza öncelikle hayata hazırlamamız gerekiyor. Hayata hazırlarken de çocuklarımızın önce kendilerini tanımaları, kendilerini keşfetmeleri, ilgilerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini öğrenmeleri, bunların farkına varmaları ve bu ilgi ve kabiliyetlerini de emeklerini de keşfettikten sonra geliştirmeleri gerekiyor. Bunları yapabilirlerse çocuklarımız kendilerini tanımış olacaklar. Kendilerini tanıdıktan sonra da hayata çok daha güzel bir şekilde hazırlanacaklar" diye konuştu.

"Beyhekim Gelişim Teknoloji Akademisi'nde 2 bin 500 gencimiz ve yetişkinimiz vardı"

Başkan Pekyatırmacı konuşmasının devamında, "Buradaki yaptığımız çalışmaların ben akademik çalışmalara, akademik başarılara da önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın kendilerini keşfetmeleri, kendilerini tanımaları. Öncelikli olarak hayat çizgisinde ne olmak istedikleri, nereye varmak istedikleri yönünde de onlara mutlaka bir rehberlik edecek. İşte Beyhekim Gelişim Teknoloji Akademisi'nde 12 farklı. Atölyede İHA Mekatronikten tutun Siber Güvenliğe, Moda Tasarıma, Müzik Atölyesine, Vefa Gençlik Atölyesine, Bebek Yapım Atölyesine, Hat Tasarım Atölyesine, Robotik Atölyesine varıncaya kadar 12 farklı atölyede çocuklarımız Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği halinde müfredat programlarına da uygun olarak buraya geliyorlar ve burada çok değerli hocalarımız, eğitmenlerimizin eşliğinde bu faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Ben de ara ara ziyaretler yapıyorum. Geldiğim zaman görüyorum ki çocuklarımız hakikaten burada çok mutlular. Kendilerini çok güzel bir şekilde ifade edebiliyorlar. Kendilerini çok güzel bir şekilde geliştirebiliyorlar ve bundan sonraki hayatlarında da inşallah buradaki elde ettikleri kazanımlar onlara yol gösterecek, onlara rehberlik yapacak. Bu işbirliğimizi, birlikteliğimizi güçlendirerek bundan sonra da inşallah devam ettireceğiz. Tabii dönem içerisinde 2 bin 500 öğrenci ve yetişkin buradan istifade etti. Bu bizim için çok önemli bir rakam. Beyhekim Gelişim Teknoloji Akademisi'nde 2 bin 500 gencimiz ve yetişkinimiz vardı. Aynı şekilde Sille Tabiat Okulu'nda Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi'nde Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nde de binlerce gencimiz, binlerce öğrencimiz ve yetişkinimiz bu imkanlardan yararlanıyorlar. Selçuklu olarak her zaman yine söylüyoruz biz spor, eğitim sanat, kültür alanında belediye olarak bütün paydaşlarımızla birlikte gençlerimiz için, insanımız için, yetişkinlerimiz için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz ve Selçuklu her alanda öncü olmaya, lider olmaya, bundan sonra da devam edecek inşallah diyorum. Tekrar değerli hocalarımıza, öğrencilerimize idarecilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bulunan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Buraya geldikleri bu atölye faaliyetlerine katıldıkları ve bu güzel ürünleri, bu güzel çıktıları ortaya koydukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de burada elde ettikleri kazanımları çok güzel bir şekilde devam ettirirler, değerlendirirler. Tekrar sergimizin ve buradaki sertifika törenimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıl sonu sergi programı sertifika takdim töreninin ardından protokolün sergi alanını gezmesiyle son buldu.