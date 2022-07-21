Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde yaz kursları devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Belediyesi Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi yaz dönemi kurslarını ziyaret etti.

Selçuklu İlçe Belediyesi okul dışı öğrenme ortamlarından olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi yaz dönemi faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Akademiden şuan için 8 farklı alanla 447 kursiyer faydalanıyor.

Eğitimler geleceğin donanımlı ve vizyon sahibi bireylerinin yetişmesine de katkı sağlıyor. Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde incelemelerde bulundu. Akademide yer alan atölyeleri tek tek gezen Başkan Pekyatırmacı, yürütülen çalışmalar hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Kursiyerle öğrencilerle de yakından ilgilenen Pekyatırmacı, onlarla sohbet etti, eğitimler hakkında düşüncelerini aldı. Selçuklu İlçe Belediyesi'nin eğitime önemli bir desteği olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde yaz dönemi eğitimleri hat sanatları, takı tasarım, fotoğrafçılık, siber güvenlik, moda tasarım ve üretim, genç kalemler yazarlık ve hitabet, organik oyuncak üretim ve vefa gençlik atölyesi olmak üzere 8 kategoride gerçekleştiriliyor. 447 kayıtlı kursiyerin yer aldığı eğitimlerden ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra yetişkinlerde faydalanıyor. Akademide yaz dönemi eğitimleri 2 Eylül'de sona erecek.

“Akademiyle daha çok insana ulaşmak istiyoruz”

Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nin yaz döneminde gördüğü yoğun ilgilen dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekyatırmacı, ”Resmi açılışını önümüzdeki günlerde yapacağımız Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi ilçemize kazandırdığımız kıymetli yatırımlardan birisi oldu. Kısa süre önce yaz dönemi için faaliyetlerine başlayan akademimizde siber güvenlikten moda tasarıma kadar 8 farklı atölyede her yaştan hemşehrimize okul dışı öğrenme faaliyetleri sunuyoruz. Akademi ile iletişim becerileri gelişen öğrencilerimizin daha açık fikirli, daha girişken ve öz güven sahibi bireyler olarak yetişmesini, çocuklarımız ve gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesi'nde yerini almalarını amaçlıyoruz. Yine bu değerli mekanın bilinirliğini arttırmak, buralarda işbirliklerini geliştirmeyi önemli bir görev görüyoruz. Ben yaz dönemi için kurslarımıza yoğun ilgi gösteren tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum, eğitmenlerimiz de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.