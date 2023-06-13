Beyşehir ADEM'in yıl sonu sergisi düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Beyşehir İlçe Kaymakamlığına bağlı olarak bir süre önce faaliyetine başlayan ADEM'in yıl sonu sergisinde kursiyer kadınlar tarafından farklı branşlarda özenle hazırlanan el emeği, göz nuru eserler yer aldı. Atatürk Anıtı Meydanında gerçekleştirilen açılış programına katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ADEM'lerin bölgesi için de yeni kurulan bir kurum özelliği taşıdığına dikkati çekti. Kaymakam Akpınar, “Bakanlığımızın aldığı karar gereği, Konya'da pilot olarak Ereğli ve Beyşehir'de kurulması istendi. Hemen çalışmalara başladık. Şubat ayından itibaren ise yerini belirleyip personel alımı yapılarak faaliyetlerine başladı” dedi.

Beyşehir ADEM'in kısa zaman içerisinde büyük bir mesafe kat ettiğine vurgu yapan Kaymakam Akpınar, “Çok ciddi yol alındı. Gerçekten önemli bir boşluğu dolduran kurumlar. HEM'imiz var bu yönde hizmet veren, Büyükşehirimize bağlı KOMEK var ama doğrudan dezavantajlı kesimlere, özellikle kadın ve çocuklara yönelik bir hizmet olduğu için önemli bir boşluğu doldurdu ilçemizde de. İnşallah Beyşehir'de de güzel hayallere, güzel hizmetlere vesile olur. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmasında, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasında önemli roller üstlenir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kadın kursiyerlere sertifikaları Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyürek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin ve protokol mensupları tarafından verildi. Serginin açılışı kurdele kesilerek yapılırken protokol üyeleri ve davetliler yıl sonu sergisini gezerek, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Serginin 2 gün açık kalacağı öğrenildi.