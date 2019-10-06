Beyşehir Ali Akkanat Yüksekokulunda akademik açılış yapıldı

SÜ Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 2019- 2020 akademik yılı açılış programı gerçekleştirildi. Programda aynı zamanda İtfaiye Haftası da kutlandı.

Bir otelde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Beyşehir Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, öğrencilere seslenerek, “Sevgili gençler, İlerde Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) uzmanı, sosyal hizmet uzmanı olacaksınız. Yaptığınız işte en iyisi olun. Örneğin, otomobil boyası üretiyorsanız en iyi boyayı siz üretin. Örneğin ceviz fidanı üretiyorsanız en iyi fidanı siz üretin. Eğer işinizde iyi olursanız sizi Konya'dan da, Kahramanmaraş'tan da ararlar. Bunun için şanslı ve başarılı bir üniversitedesiniz, güzel bir şehirdesiniz. Sizlerin eğitim- öğretiminizde kaliteyi arttırmanın yollarını arıyoruz. Keza 4 yıldır başımızda olan değerli yöneticimiz Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamız, okulumuzun en küçük sıkıntısı olduğunda kucaklayıcı bir şekilde yardımcımız oluyor. Değerli gençler belki yakında üniversitemiz ismi değişerek bağımsız bir üniversite olacak. Mezun olacaksınız, vatana millete faydalı olacaksanız. Yerli ve milli prosedür dahilinde çalışarak yarın buralarda siz konuşacaksınız. Gelen herkese teşekkürlerimi sunar, programın hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

"Öğrencilerimizi sahada yetiştiriyoruz"

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, Selçuk Üniversitesi olarak 2019-2020 akademik açılış programlarının ilkini burada gerçekleştirmiş olduklarını söyledi. Prof. Dr. Şahin, "Bu vesileyle tüm eğitim-öğretim yılının yükseköğretim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aynı zamanda da İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle kendi canlarını riske atarak vatan evlatlarını kurtarmak için mücadele veren tüm itfaiyecilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Selçuk Üniversitesi 1975 yılında kurulmuştur ve bu sene 45. senesini kutlayacağımız bir üniversitedir. 1975 yılına kadar Türkiye'de 11 üniversite vardı. Bizimle birlikte 5 üniversite kuruldu. Toplam 16 üniversite oldu ve şu anda o 16 üniversitenin içerisinde en öne çıkanlardan birisi biziz. Bugüne kadar içimizden 8 tane üniversite çıktı. İnşallah ümit ediyoruz. Ali Akkanat Üniversitesi 9. olacak. Tabii üniversitemiz 23 fakülte, 22 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservatuvar olmak üzere yaklaşık 60'ın üzerinde akademik birimi olan bir üniversitedir. Devletin birçok kurumunda, çeşitli kademelerde mezunlarımız iş buluyor. Çünkü biz uygulamalı eğitim veriyor ve öğrencilerimizi sahada yetiştiriyoruz. Ve bu güne kadar 650 bin mezun vermişiz. Arkadaşlar kendinizi iyi yetiştirin. Hiç kimseden himmet beklemeyin. İyi yetişmenin temelinde iyi ahlaklı, dürüst, çalışkan, ilkeli, prensipli ve yanında da yaptığı işi en iyi bilen insan olmak yatar. Bu ülkenin gelişmesini istiyorsak kendimizden fedakarlık ederek umumi ve toplumsal menfaatleri her zaman şahsi menfaatlerimizin önünde tutmalıyız. Artık bilgiyi elde etmek çok kolay bizim sizden istediğimiz bu bilgiyi nasıl kullanacağınız bunu insanlığın ve ülkenin menfaatine nasıl tedvir edeceğinizdir. Bunu biz size öğretmeye çalışıyoruz. Muhakeme yeteneği ile beraber alanda uygulama yeteneği kazandırmaya çalışıyoruz. Yeni akademik yılın tekrar hem üniversitemiz için hem ülke yükseköğrenimi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, bu açılışın ve yeni öğretim yılının önce çocuklara, sonra devlete ve Türk milletine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

"Asla yaptığınız işi küçük görmeyin"

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici ise, "Sivil toplum kuruluşlarının ülkemiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Özellikle Konyamızın sivil toplum konusunda iyi bir çalışmayla tüm ülkeye örnek olduğunu biliyoruz. Çünkü dünyada yapılan yardımların en başında Konya geliyor. Bu yüzden burada yaşamaktan gurur duyuyoruz. Bizim okullarımıza da aslında kritik dönemlerde çok iş düşmekte. Asla yaptığınız işi küçük görmeyin. Öğrendiğiniz her bilgi size mutlaka bir hizmet olarak geri dönecektir. Bunun için özellikle bu okulun buraya açılmasında emeği olan Akkanat ailesine şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğrenciler, esas teşekkürü siz bize yapacaksanız . Çünkü sizin burada yetişmenizde en büyük desteği biz itfaiyeciler vereceğiz. Biz daha iyi şeyleri çözebilmek adına eğitim ve bilgiyi pekiştirerek memlekete katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici'ye plaket takdim edildi. Ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Akademik törenin sona ermesinin ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundaki Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticilerinin hazırladığı fotoğraf sergisini gezdi.

Akademik yılı açılış törenine, SÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin, SÜ Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir İl Müftüsü Veysel Kükrek, İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, Beyşehir Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, sayiştay denetçileri, akademik personeller ve öğrenciler katıldı.