Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Belediye Başkanı Bayındır, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan ve saat 17.30'da aldığım bilgiye göre, yeni tip korona virüs testim pozitif çıkmıştır. An itibariyle sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla" bilgisini paylaştı.