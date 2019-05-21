Beyşehir Belediyesi atık lastikleri topluyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye tarafından kullanım ömrünü tamamlamış atık lastiklerin toplatılma işlemi başlatıldı.

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki lastik tamircilerinde bulunan ve kış mevsiminde sobalarda yakılarak çevre kirliliğine sebep olabilen, kullanılamaz durumdaki lastikleri geri dönüşüme kazandırılması için toplanmaya başlandı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, çevre kirliliğine sebep olan, insan sağlığını da büyük ölçüde tehdit eden atıklar ile ilgili çalışmalar yapan Beyşehir Belediyesi ekiplerinin, atık lastik toplama projesiyle vatandaşın da çevre bilincini geliştirmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda belediye ekiplerinin açık alanda uzun süre depolanması, doğaya rastgele bırakılmasının ilgili kanunlar ile yasaklanmasına rağmen Sanayi Sitesi bölgesinde atık lastiklerin çöplere atılmakta ya da zaman zaman ateşe verilmek suretiyle çevre kirliliğine neden olmakta olduğunun tespit edildiği belirtilerek, “Yaşanan bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için harekete geçen ekiplerimiz, Sanayi bölgesinde kullanım ömrünü tamamlamış lastikleri toplamaya başlamıştır. Ekiplerimiz tarafından toplanan atıl durumdaki lastikler geri dönüşüme kazandırılması için ilgili firmalara teslim edilmektedir” ifadelerine yer verildi.