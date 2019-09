Beyşehir Belediyesi bünyesinde “Almanak Masası” kuruldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinin, ilçe dışında yaşayan iş adamı, bilim adamı, bürokrat, siyasetçi vb. gibi değerleri Beyşehir Belediyesinin oluşturduğu ‘Almanak Masası'nın yürüteceği çalışmalarla kayıt altına alınacak.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Kent Konseyi Medya Çalışma Grubu Başkanı Yüksel Lale'den gelen belediye bünyesinde bir “Almanak Masası” oluşturulması talebine yeşil ışık yaktı. Başkan Bayındır'ın talimatıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Almanak Masası” için bir personel görevlendirilmesi yapıldı. Almanak Masası tarafından yürütülecek çalışmalarla geçmişte, günümüzde ya da önümüzdeki dönemde mesleki görev ya da çeşitli sebeplerle ilçeden ayrılan ya da ayrılacak olan bürokrat, bilim adamı, siyasetçi vb. çeşitli kademelerde bulunan değerlerin adres ve telefon bilgilerine ulaşılarak bu bilgilerin güncel olarak kayıt altına alınmaları sağlanacak.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Belediye bünyesinde oluşturulan Almanak Masası projesinin Beyşehir'in eli, gözü, kulağı ve sesi olacak bir proje olduğuna dikkati çekerek, “Bu masa ile ilçemizin yetiştirdiği, halen yöremiz dışında yaşayan değerlerimize ulaşmış olacağız. Bu çalışmayla elde edilecek veriler her yıl güncellenerek kayıt altında tutulacak. Liselerden mezun olup kazandığı üniversite nedeniyle ilçemizden ayrılan çocuklarımızın da öğrenim hayatlarını nerelerde sürdürdüğü, mezun olduktan sonra nerede yaşayıp hangi meslek kolunda faaliyet gösterdiği gibi veri ve bilgilere ulaşmış olacağız. Özellikle bu masanın kurulması ile birlikte ilçemiz dışında öğrenim gören Beyşehir'de doğup büyüyen maddi gelir ve imkandan yoksun çocuklarımıza sahip çıkarak zengin iş adamlarımız, hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız tarafından sağlanan burslardan istifade etmelerinin önü açılacak. Bu burslardan yararlanarak öğrenim hayatını sürdürmelerini ve mezun olduktan sonra da, özellikle doktor, bürokrat ve bazı meslek kollarında memleketlerine gelerek ahde vefa duygusu içerisinde kendi doğduğu topraklarına gelip hizmet etmelerini isteyip bu yönde teşviklerde bulunacağız. İlçemiz dışında yaşayan Beyşehir'in değer ve markası olan insanlarımızı her yıl düzenleyeceğimiz Büyük Beyşehir Çalıştayı ve çeşitli festival, etkinlik, toplantı vs. programlar vesilesiyle ilçemize davet ederek onları onur belgesi ve plaketler takdim ederek onurlandırmak ve doğup büyüdüğü topraklarda halen yaşayan hemşerileri ile buluşturup tanıştırmayı amaç ediniyoruz. Beyşehir'in yeni dönemde daha da gelişip hak ettiği değeri alması noktasında, bu değerlerimizin de kişisel görüş ve düşüncelerine başvuracağız. Onların görüş ve talepleri doğrultusunda yapacağımız hizmetlerimize de yön vereceğiz. Bu anlamda, bu masanın daha verimli ve sağlıklı işleyebilmesi için ilçemizde ve ilçe dışında yaşayan tüm hemşerilerimizden de destek ve katkılar bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, Beyşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Almanak Masası'nda görevlendirilen Rümeysa Duymuş'tan bu konuda yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi alınabileceği ve bilgi paylaşımı yapılmak üzere irtibata geçilebileceği kaydedildi.